بیان دغدغه بازاریان گچساران با حضور نماینده این شهرستان
از افزایش مالیات و گسترش فروشگاههای زنجیره ایی تا نبود میدان میوه و تربار و پارکینگ مناسب در دوگنبدان از جمله مشکلات مطرح شده بازاریان در این جلسه بود.
در این نشست که با حضور فعالان صنفی و بازاریان برگزار شد، شرکتکنندگان به بیان مهمترین مشکلات موجود در فضای کسب و کار از جمله افزایش هزینههای جاری، تغییرات مکرر مقررات اقتصادی، نوسانات بازار، محدودیتهای تأمین کالا و مسائل مالیاتی پرداختند.
ایوب مقیمی، فرماندار گچساران در این نشست با اشاره به ضرورت توجه جدی به مشکلات بازار گفت: این نشست به پیشنهاد آقای تاجگردون نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا مسائل و دغدغههای اصناف بهطور مستقیم مطرح و با همکاری مسئولان، راهکارهای رفع آنها بررسی و ارائه شود.
رئیس اتاق اصناف گچساران نیز در این جلسه با انتقاد از وضعیت کنونی بازار با بیان اینکه بازار گچساران امروز زیر بار تورم، رکود و مشکلات متعدد قرار دارد گفت: قطعی برق به یک معضل جدی تبدیل شده و خسارتهای مالی زیادی به واحدهای صنفی وارد کرده است و انتظار داریم این موضوع بهطور اصولی مدیریت شود، چرا که ادامه وضع موجود به هیچ وجه مطلوب نیست.
محمد فرهمندیان با اشاره به کمبود زیرساختهای صنفی افزود: اتاق اصناف گچساران حتی یک ساختمان در شأن خود ندارد و از مسئولان میخواهیم با نگاه مثبت، نسبت به رفع این کمبود اقدام کنند تا بازاریان این شهرستان خانهای درخور شأن خود داشته باشند.
فرهمندیان بر لزوم استفاده از ظرفیت درآمدهای محلی برای حمایت از اصناف تأکید کرد و ادامه داد: بخشی از درآمدهای ناشی از جرائم تعزیرات حکومتی باید در راستای اهداف اصناف همان شهرستان هزینه شود و همچنین بخشی از حق آلایندگی باید به بازار اختصاص یابد تا در توسعه زیرساختها، نوسازی و بهبود کسبوکار بازاریان به کار گرفته شود.
وی خواستار برقرار عدالت مالیاتی در بازار شهرستان گچساران شد و اضافه کرد: با توجه به اینکه پرداخت مالیات در شهرستان گچساران با شهرستانهای همجوار اختلاف فاحشی دارد، ایجاد یک سیستم شفاف و منصفانه در این زمینه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
فرزاد اکبری، یکی از بازاریان گچساران، با اشاره به مشکلات زیرساختی و ساختاری بازار این شهرستان گفت: نبود پارکینگ مناسب در سطح بازار شهرستان یکی از مشکلات جدی است که هم برای بازاریان و هم برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده است.
اکبری افزود: ساماندهی دستفروشان و ایجاد یک بازارچه دائمی در یکی از محلات گچساران میتواند بسیاری از نابسامانیها در شهر دوگنبدان را برطرف کند.
وی با انتقاد از گسترش فروشگاههای زنجیرهای در این شهرستان اضافه کرد: متأسفانه راهاندازی حدود ۴۰ فروشگاه زنجیرهای در شهر دوگنبدان باعث تعطیلی تعداد زیادی از فروشگاههای کوچک شده است و این روند آسیب جدی به اصناف محلی وارد کرده و لازم است از توسعه بیرویه این فروشگاهها جلوگیری شود.
اکبری به کمبود مراکز تخصصی عرضه محصولات اشاره کرد و ادامه داد: نبود میدان دام و همچنین میدان میوه و ترهبار در گچساران، چالشی بزرگ در شهر دوگنبدان است که زمینه گرانفروشی در این بخشها را فراهم کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد هم در این جلسه با اشاره به جایگاه و ظرفیت اصناف در استان با بیان اینکه در سطح کشور بیش از ۸ هزار اتحادیه صنفی فعال هستند گفت: و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با دارا بودن ۴۲ هزار واحد صنفی، نقش مهمی در این مجموعه دارد و این ظرفیت توانسته ۶۶ هزار فرصت شغلی را در استان ایجاد کند که ۳۰ هزار نفر از آنها جامعه هدف اصناف استان هستند.
سید امیر تیمور موسویان با بیان اینکه در سطح شهرستان گچساران حدود ۶ هزار واحد صنفی فعال هستند افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار کردهایم که در این نشستها تصمیمات مهمی برای پیگیری و اجرای مصوبات اتخاذ شده است.
موسویان با اشاره به اینکه میزان تسهیلات پرداختی در قالب تبصره ۱۸، کمتر از ۱۰ درصد ثبتنامکنندگان بوده است اضافه کرد: این رقم نمیتواند موتور محرک اصناف و صنایع استان را به حرکت درآورد و انتظار داریم میزان سهم صنعت در این حوزه بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به قیمت نان در استان ادامه داد: قیمت نان در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به برخی استانهای همجوار کمتر است و در بحث افزایش قیمت، دچار عقبماندگی هستیم که این مسئله باید بررسی و اصلاح شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد به برنامههای فرهنگی اصناف اشاره کرد و گفت: در حوزه رسالتهای فرهنگی، برنامهریزی کردهایم که سال آینده با مشارکت اتحادیههای صنفی، یک موکب بزرگ برپا کنیم تا همگرایی و نقش فرهنگی اجتماعی اصناف بیش از پیش نمایان شود.
نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در این جلسه که جمعی از مدیران کل هم حضور داشتند ضمن قدردانی از نقش کلیدی اصناف در پویایی اقتصاد شهرستان، بر ضرورت همافزایی و همکاری میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی برای رفع موانع تأکید کرد.
غلامرضا تاجگردون گفت: اصناف و بازاریان ستونهای اصلی اقتصاد محلی هستند و حمایت از آنها باعث تقویت اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه میشود.
غلامرضا تاجگردون افزود: در این جلسه تلاش کردیم با کاربردیترین موضوعات و مشکلات مواجه شویم و راهکارهای عملی ارائه دهیم که برخی موارد مطرحشده نیازمند اصلاح قوانین است که فرآیندی زمانبر خواهد بود.
تاجگردون اضافه کرد: بازار گچساران به اجرای مجموعهای از اقدامات نرمافزاری نیاز دارد تا نشاط و پویایی لازم را به دست آورد و این امر باید با پیگیری فرماندار و مجموعه شهرداری در دستور کار قرار گیرد.
تاجگردون با اشاره به بح موضوع میدان ترهبار دوگنبدان گفت: در زمان شهردار اسبق دوگنبدان طرحی در این خصوص وجود داشت اما پیگیری نشد و متأسفانه گچساران جزو معدود شهرهایی است که نمایشگاههای تخصصی در صنوف مختلف ندارد و این مسئله نیازمند همت مسئولان شهرستان و همراهی جدی اصناف است.
وی با بیان اینکه موضوعاتی که در این جلسه مسئولان مطرح کردند ارزشمند و قابل پیگیری است. ادامه داد: لازم است شرکتهای بزرگ گچساران خریدها و نیازهای خود را از بازار شهرستان تأمین کنند تا این چرخه به رونق اقتصادی محلی منجر شود.
در ادامه نشست مدیران کل استانی و مسئولان شهرستان نیز، گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامههای پیشرو برای بهبود وضعیت اصناف ارائه کردند.
تسهیل در روند صدور مجوزها، ایجاد بستههای حمایتی، برگزاری دورههای آموزشی برای ارتقای مهارتهای مدیریتی و بازاریابی، و پیگیری مشکلات مالیاتی، از جمله مصوبات این نشست بود.