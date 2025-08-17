پخش زنده
امروز: -
مدیر جهادکشاورزی قائنات از کشت گیاه گوار به عنوان کود سبز در مزارع شرکت سهامی زراعی اسلامآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رمضانی گفت: این اقدام با هدف بهبود حاصلخیزی خاک و مقابله با چالشهای اقلیمی منطقه صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه گیاه گوار یک گیاه علفی یکساله است و بوتهای به ارتفاع ۳ متر، با برگهای سه شاخهای به طول ۱۰ سانتی متر و گلهایی به رنگ سفید یا رز دارد افزود: غلافها صاف، کرکدار، سبز کم رنگ، به طول ۱۲ سانتی متر و حاوی ۵ تا ۱۲ دانه سخت هست و مورفولوژی گیاه بسیار متغیر است.
گوار دارای یک سیستم ریشه عمیق است که میتواند رطوبت را به خوبی در زیر سطح خاک پیدا کند.
صمغ گوار یک هیدروکلوئید است، از این رو برای تهیه خمیرهای غلیظ بدون تشکیل ژل و برای نگه داشتن آب در یک سس یا امولسیون مفید است. صمغ گوار برای غلیظ کردن مایعات سرد و گرم، ژلهای داغ، فومهای سبک و تثبیت امولسیون استفاده میشود.