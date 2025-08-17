روند افزایش دما در مازندران تا چهارشنبه ادامه دارد و سهشنبه و چهارشنبه گرمترین روزهای هفته خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی اعلام کرد: روز گذشته شهرستان گلوگاه با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز رینه لاریجان با ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان گزارش شد.
تاکامی افزود: ایستگاه خشکهداران تنکابن با ۱۴ میلیمتر، شانهتراش تنکابن با ۱۲ میلیمتر و میانلات رامسر با ۱۱ میلیمتر بیشترین بارش شبانهروز گذشته را ثبت کردند.
وی گفت: بارشهای پراکنده صبحگاهی امروز یکشنبه ۲۶ مرداد در استان ادامه دارد، اما از بعدازظهر از میزان ناپایداریها و ابرناکی کاسته میشود و از فردا تا روز چهارشنبه شرایط جوی مازندران پایدار خواهد بود.
کارشناس هواشناسی پیشبینی کرد روند افزایش دما طی این مدت ادامه یابد و سهشنبه و چهارشنبه بهعنوان گرمترین روزهای هفته شناخته شوند.
تاکامی افزود: پنجشنبه شب و جمعه با افزایش ابر در منطقه از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد. همچنین امروز دریا مواج است و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.