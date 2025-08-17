\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u06cc \u06f2\u06f6 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f\u0645\u0627\u0647\u060c \u0627\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0627\u0636\u0637\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u0628\u0631\u0642 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\n\n\u0637\u0628\u0642 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0648\u0628\u062a \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062e\u0647 \u06f2\u06f6 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f\u0645\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0630\u06cc\u0644 \u0627\u0633\u062a:\n\n\n\n