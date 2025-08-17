به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون استاندار و فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد از محل ساخت طرح گلخانه ۵۰ هکتاری غرب این شهرستان، بازدید کرد.

قدرت‌اله ولدی افزود:این طرح با مشارکت بخش خصوصی و در مدت زمان یک‌ساله اجرا خواهد شد.

فرماندار ویژه بروجرد در این بازدید بر اهمیت توسعه طرح‌های نوین کشاورزی و نقش آن‌ها در افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در منطقه تأکید کرد.

این گلخانه با روش کشت هیدروپونیک در منطقه غربی شهر بروجرد در حال راه اندازی و ساخت است و بر اساس پیش‌بینی‌ها به ازای هر هکتار ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.