فرماندار بروجرد از محل ساخت گلخانه ۵۰ هکتاری این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون استاندار و فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد از محل ساخت طرح گلخانه ۵۰ هکتاری غرب این شهرستان، بازدید کرد.
قدرتاله ولدی افزود:این طرح با مشارکت بخش خصوصی و در مدت زمان یکساله اجرا خواهد شد.
فرماندار ویژه بروجرد در این بازدید بر اهمیت توسعه طرحهای نوین کشاورزی و نقش آنها در افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در منطقه تأکید کرد.
این گلخانه با روش کشت هیدروپونیک در منطقه غربی شهر بروجرد در حال راه اندازی و ساخت است و بر اساس پیشبینیها به ازای هر هکتار ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.