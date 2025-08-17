پخش زنده
امروز: -
دانش آموزان روستای تنگ کلوره هماز این پس میتوانندمهارتهای موردعلاقه خودرادرمدرسه تولیدمهارت فرابگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: این مدرسه با شعار «هر دانشآموز، یک مهارت» افتتاح شد.
بهمن خدادادی افزود: تجهیزات این مدارس شامل لوازم چرمدوزی، سرامیککاری، میناکاری، پرورش گیاهان به روش هیدروپونیک و آکواتیک، خراطی، دستگاه جوجهکشی و پکهای مکاترونیک و رباتیک است.
وی افزود: مدارس تولید و مهارت میتوانند مهارتهای دانشآموزان را ارتقا داده و کیفیت آموزش را بهبود بخشند.