پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان رضوی در پیامی، درگذشت روحانی مبارز، آیت الله «حاج علیاصغر باغانی» را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پیام تسلیت غلامحسین مظفری آمده است: «خبر درگذشت عالم ربانی، مجاهد نستوه «آیتالله حاج شیخ علیاصغر باغانی»، نماینده ادوار اول و چهارم مجلس شورای اسلامی و از پیشگامان صادق نهضت اسلامی، موجب اندوه و تأثر عمیق شد».
وی تصریح کرده است: «آن فقید سعید، عمر پربرکت خویش را در مبارزه با استبداد، ترویج معارف اهلبیت (ع)، حضور مؤثر در دفاع مقدس و خدمت خالصانه در عرصههای علمی، فرهنگی و قضایی سپری کرد و میراثی ماندگار از اخلاص، ایثار و مجاهدت برای تاریخ انقلاب اسلامی برجای گذاشت.»
استاندار خراسان رضوی در این پیام، فقدان این روحانی مبارز را ضایعهای جبرانناپذیر برای حوزههای علمیه، مردم سبزوار و خانواده وی دانسته و برای آن مرحوم از خداوند، رحمت و غفران واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر خواسته است.
آیتالله «حاج شیخ علیاصغر باغانی»، نماینده ادوار اول و چهارم مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و پدر شهید «ناصرالدین باغانی»، صبح جمعه ۱۷ مرداد دار فانی را وداع گفت.