هفت کوهنورد از باشگاه باران شیروان به قله توچال تهران صعود کردند.

صعود کوهنوردان شیروانی به قله توچال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ همچنین هفت عضو دیگر این باشگاه با سرپرستی منصور دولخانی به خط الراس قله الاداغ یامان داغی صعود کردند.

چهار سنگنورد باشگاه آلپاین شیروان هم به قصد گشایش و بررسی مسیری در سایت سنگنوردی بارزو، فرود مرحله‌ای با ابزار فنی را انجام دادند

پنج عضو تیم منتخب هیئت کوهنوردی اسفراین هم با سرپرستی احمد کریمی در صعود یکروزه آسفالت به آسفالت به قله دماوند شرکت کردند.

هشت عضو دیگر گروه هم با سرپرستی محمود محمدپور، به قله گاوکشان، بام استان گلستان صعود کردند.