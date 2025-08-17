اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرحهای خراسان رضوی
سه هزار میلیارد تومان اعتبار امسال برای اجرا یا تکمیل طرحهای خراسان رضوی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: منابع مالی استان محدود است و باید حداقل منابع را با حداکثر بهرهوری در طرحهایی هزینه کنیم که هم در اولویت باشند و هم به نتیجه برسند.
مظفری با تأکید بر ضرورت اجرای طرحهای اولویتدار شهرستانها گفت: با توجه به محدودیت منابع، باید اعتبارات در طرحهایی هزینه شود که هم در اولویت باشند و هم نتیجه ملموس برای مردم داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اختیارات حداقلی باید به فرمانداران واگذار و شاخصهای توزیع منابع بر مبنای جمعیت و نیاز واقعی اصلاح شود.
وی بر ضرورت اجرای قوانین موجود و تفویض اختیار به شهرستانها بیان کرد: میتوان حد تعیینشدهای برای تغییرات بودجهای در شورای برنامهریزی و توسعه شهرستانها مشخص کرد.
مظفری از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان خواست برای تأمین اعتبار به سراغ منابع ملی بروند.
استاندار خراسان رضوی گفت: دستگاهها، بهویژه آن دسته که متقاضی زمین هستند، باید بدانند در همه زمینهها با محدودیتهایی مواجه هستیم. در گذشته برخی مجموعههای بزرگ و اراضی وسیعی واگذار شده و اکنون برای تأمین زمین مسکن و طرحهای اصلی، منابع کافی نداریم.
وی اضافه کرد: بنابراین لازم است واگذاری زمین به دستگاهها مطابق استانداردها و بر اساس نیازهای واقعی انجام شود.
مظفری ادامه داد: برای ساخت و افتتاح خانههای جوان، بودجه تخصیص یافته، اما برای تجهیز آنها ضروری است، اداره کل ورزش و جوانان استان، تعداد و محل دقیق این خانهها را احصا کند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: سهم ما در زمینه درآمدهای مالیاتی و نشاندار کردن مالیات بسیار کم است و دهها طرح استانی همچنان بلاتکلیف مانده است.
محمدرضا محسنیثانی افزود: تقویت حوزه آبخیزداری و آبخوانداری در شوراهای برنامهریزی و توسعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و همچنین مواردی که میتواند در پدافند غیر عامل مدنظر باشد، باید بهطور جدی در اولویت توجه قرار دهیم.
بررسی مصوبات کمیتههای برنامهریزی و توسعه شهرستانهای استان، بررسی و تصویب اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ، مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت و بررسی مصوبات پیشنهادی کارگروه امور زیربنایی از جمله دستور کارهای این نشست بود.