بانوی موی تای کار کردستانی به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، روژان بهنامی بانوی موی تای کار شایسته کردستانی از سوی کادر فنی تیم ملی به اردوی تست سنجش آمادگی جسمانی فراخوانده شد.
این اردو با حضور هشت منتخب تیم ملی روزهای ۲۶ و ۲۷ مرداد ماه به میزبانی تهران و در محل آکادمی ملی المپیک برگزار میشود.
نماینده استان پیشتر باکسب مدال طلا سهمیه اعزام به مسابقات بازیهای آسیایی بحرین را بدست آورده بود.
سومین دوره مسابقات موی تای قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۵ اوایل آبان ماه امسال در بحرین برگزار خواهد شد.