۳ اقامتگاه بوم گردی از ابتدای سال تاکنون در خراسان جنوبی احداث شد تا مکانی برای ارائه فرهنگ و سنتهای محلی مردم خراسان جنوبی برای گردشگران و مسافران باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا وسیمای استان گفت: این واحدها در شهرستانهای قاینات و طبس احداث شده و سرمایه گذار این واحدها را با حمایت میراث فرهنگی بازسازی، مرمت و تجهیز کردهاند.
عرب افزود: در هر واحد به صورت میانگین دو نفر به صورت فصلی مشغول به فعالیت میشوند.
وی گفت: سرمایه گذاران طرحهای گردشگری با اعطای مجوز، اعطای تسهیلات، مشاورههای فنی و بعد از بهره برداری مشوقهای مالیاتی و تعرفههای خدماتی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان حمایت میشوند.
وی افزود: اقامتگاه بوم گردی استان علاوه بر تامین نیازهای اقامتی استان و آشنایی گردشگران با آداب و رسوم، فرهنگ محلی و همچنین به عنوان جاذبههای گردشگری مورد استفاده قرار میگیرند.