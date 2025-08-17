مردم نیکوکار شهرستان آمل در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۲ میلیارد تومان صدقه پرداخت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) آمل گفت: مردم نیکاندیش و خیرخواه شهرستان آمل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از دو میلیارد تومان صدقه برای حمایت از محرومان و نیازمندان پرداخت کردند.
فریبرز نیکوکار با بیان اینکه حدود ۲۷ هزار صندوق صدقه بزرگ و کوچک در سطح شهرستان نصب و توزیع شده است، افزود: صدقات جمعآوریشده برای رفع نیازهای مددجویان در حوزههای مختلف از جمله درمانی، فرهنگی، تحصیلی، تأمین جهیزیه، مسکن و معیشت هزینه میشود.
رئیس کمیته امداد آمل با اشاره به تلاش برای استفاده از روشهای نوین پرداخت صدقات گفت: مردم نیکوکار میتوانند با فعالسازی صندوق صدقه الکترونیکی شخصی خود، کمکهای خود را سریعتر و آسانتر به دست نیازمندان برسانند.
به گفته وی، روشهای فعالسازی شامل ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۱، ثبتنام در سامانه اینترنتی به نشانی sama.emdad.ir و همچنین استفاده از کد دستوری #201198877* است.
نیکوکار خاطرنشان کرد: هماکنون بیش از ۷۵۹۰ خانوار در شهرستان آمل تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهرهمند میشوند.