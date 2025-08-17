به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه اول پارس جنوبی بیان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان ستاد مجتمع و شرکت ملی گاز ایران، در ۲۱ روز آینده ادامه خواهد داشت.

علی احمدی گفت: این اقدام با هدف حفظ پایداری تولید گاز در فصل سرما، بهینه‌سازی مصرف منابع و افزایش تولید انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح گفت: تعمیرات اساسی فرصتی مهم برای بازسازی و ارتقای تجهیزات و اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار واحد‌های فرآیندی است.

احمدی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی افزود: اتکا به دانش و تجربه مهندسان و متخصصان داخلی در طرح‌های پیچیده صنعت نفت و گاز، نه تنها گامی بلند برای خودکفایی و استقلال فناورانه است، بلکه نقش کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی و بومی سازی فناوری‌های راهبردی ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: در تعمیرات اساسی پیش رو بیش از ۱۳۰۰ دستور کار انجام خواهد شد.

به گفته‌ی مدیر پالایشگاه اول؛ این عملیات پیشگیرانه نه تنها ضامن پایداری فرآیند تولید در اوج مصرف است، بلکه به عنوان عامل کلیدی در تحقق راهبردی بلند مدت مجتمع گاز پارس جنوبی عمل می‌کند.