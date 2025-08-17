به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، هواشناسی کرمان با صدور هشدار زرد، از افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق استان و احتمال گرمازدگی برای مردم این مناطق طی هفته جاری (دوشنبه تا جمعه) خبر داد.

با توجه به صدور هشدار زرد برای این وضعیت آب و هوایی استان، رعایت توصیه‌های پیشگیری از گرمازدگی توصیه شده است.

اداره کل هواشناسی کرمان در این هشدار به شهروندان مدیریت بهینه در مصرف انرژی، خودداری از فعالیت گروه‌های حساس در فضای باز به ویژه در ساعت گرم روز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی را توصیه کرد.