حمایت از کشاورزان با پرداخت ۶۵ درصدی یارانه برای کود اوره
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از تداوم حمایت دولت از کشاورزان با پرداخت ۶۵ درصدی یارانه برای کود کشاورزی اوره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،بهروز الیاسی با اشاره به تغییرات اخیر در قیمت کود اوره، بیان کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت، قیمت این نهاده مهم کشاورزی از تاریخ ۱۸ مردادماه افزایش یافته است. این تصمیم بدلیل افزایش هزینههای تولید کود توسط پتروشیمیها گرفته شده، اما در عین حال، دولت همچنان با پرداخت یارانه قابل توجه، از کشاورزان حمایت میکند.
وی با بیان اینکه اوره یکی از پرمصرفترین و حیاتیترین کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی است، افزود: با وجود افزایش قیمت، کشاورزان تنها ۴۴ درصد از قیمت تمامشده کود اوره را پرداخت میکنند و ۵۶ درصد از هزینه این کود توسط دولت بهصورت یارانه تامین میشود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه داد: این میزان حمایت نشاندهنده عزم جدی دولت در پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور است.
وی تأکید کرد: با هماهنگی انجام گرفته در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، روند تأمین و توزیع کود اوره در استان همدان به صورت منظم و بدون وقفه ادامه دارد.
الیاسی گفت: کشاورزان میتوانند با مراجعه به کارگزاران رسمی، کود مورد نیاز خود را با قیمت مصوب و در چارچوب سهمیهبندیهای تعیینشده دریافت کنند.
وی ادامه داد: در شرایطی که هزینههای تولید در بخش کشاورزی با نوسانات اقتصادی مواجه است، حمایتهای دولتی از جمله پرداخت یارانه به نهادههای کشاورزی، نقش مهمی در حفظ پایداری تولید، جلوگیری از کاهش سطح زیرکشت، و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از کشاورزان استان خواست با آزمایش خاک زمین زراعی و باغ خود در جهت استفاده بهینه از نهادههای کشاورزی اقدام کنند که هم از مصرف بیرویه کود جلوگیری میکند و هم منجر به بهرهوری و تحمیل هزینه اضافی خواهد شد.
وی گفت: کارشناسان در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آماده مشاوره در این خصوص به کشاورزان هستند.