در راستای ارتقاء ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات، پلیس راهور استان بوشهر طرح کنترل و برخورد با تخلفات رانندگی از جمله استفاده از چراغ‌های غیر استاندارد، الوان، زنون در خودرو‌ها اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس پلیس راهور استان بوشهر گفت: استفاده از چراغ‌های زنون، رنگی و سایر تجهیزات غیرمجاز نوری و نقص در فنی در وسایل نقلیه، نه‌تنها باعث اختلال در دید رانندگان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بروز حوادث رانندگی و کاهش ایمنی معابر شهری و برون شهری است.

سرهنگ محمد صادقی افزود: از ابتدای امسال تا کنون تیم‌های گشت و کنترل پلیس راهور در معابر شهری استان، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با این تخلفات اقدام کرده‌اند و در طول امسال در ماموریت‌های روزانه خود نیز به این مهم خواهند پرداخت.

وی گفت: تعداد بیش از ۳۶۰۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف دارای نقص فنی شناسایی و ضمن اعمال قانون و در صورت امکان در محل تخلف رفع عیب و در غیر این صورت با فک پلاک از خودرو و اختصاص پلاک تعمیری به تعمیرگاه اعزام شده‌اند.