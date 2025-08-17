به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حبیب‌اله رجب‌زاده، سرپرست حفاظت محیط زیست بیجار گفت: تلف شدن تعداد زیادی ماهی در رودخانه قزل اوزن واقع در نزدیکی روستای کمرزرد این شهرستان به دلیل کمبود آب رودخانه و خشکسالی بوده است.

رجب زاده افزود: یکی از راهکار‌های جلوگیری از تکرار چنین مواردی تخصیص به موقع حق آبه زیست محیطی توسط امور آب منطقه‌ای از سد سیاراخ است.

سرپرست حفاظت محیط زیست بیجار گفت: با توجه به افزایش دما، برداشت غیر مجاز و بیش از حد آب توسط کشاورزان با کاشت محصولات آب بر شامل سیب زمینی، هندوانه و ... در حاشیه رودخانه نیز یکی از دلایلی کاهش سطح آب و مرگ و میر جانداران علی‌الخصوص آبزیان شده است.