سرپرست حفاظت محیط زیست بیجار از تلف شدن هزاران قطعه ماهی رودخانه قزل اوزن این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حبیباله رجبزاده، سرپرست حفاظت محیط زیست بیجار گفت: تلف شدن تعداد زیادی ماهی در رودخانه قزل اوزن واقع در نزدیکی روستای کمرزرد این شهرستان به دلیل کمبود آب رودخانه و خشکسالی بوده است.
رجب زاده افزود: یکی از راهکارهای جلوگیری از تکرار چنین مواردی تخصیص به موقع حق آبه زیست محیطی توسط امور آب منطقهای از سد سیاراخ است.
سرپرست حفاظت محیط زیست بیجار گفت: با توجه به افزایش دما، برداشت غیر مجاز و بیش از حد آب توسط کشاورزان با کاشت محصولات آب بر شامل سیب زمینی، هندوانه و ... در حاشیه رودخانه نیز یکی از دلایلی کاهش سطح آب و مرگ و میر جانداران علیالخصوص آبزیان شده است.