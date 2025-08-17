مهلت ثبت‌نام در دویست‌ و بیست‌ و چهارمین فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری طرحی با عنوان «دستیابی به دانش فنی ساخت شیشه‌های هوشمند مبتنی بر فناوری الکتروکرومیک» تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهلت ثبت‌نام در دویست‌وبیست‌وچهارمین فراخوان مشارکت در اکتساب فناوری طرحی با عنوان «دستیابی به دانش فنی ساخت شیشه‌های هوشمند مبتنی بر فناوری الکتروکرومیک» که با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک تیم پژوهشی از پژوهشگاه مواد و انرژی منتشر شده است، تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.

به کارگیری شیشه‌های هوشمند الکتروکرومیک به عنوان یک راهکار مؤثر در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها و خودرو‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته است. با کنترل شفافیت و عبور نور، این فناوری امکان مدیریت بهینه نور و حرارت ورودی را فراهم می‌کند که منجر به حفظ دمای آسایش و کاهش بار سرمایش و گرمایش می‌شود. کاهش هدررفت انرژی در پنجره‌ها تا ۲۵ درصد به توسعه سیستم‌های کنترل نور خورشید در ساختمان‌ها و وسایل نقلیه کمک شایانی می‌کنند و در نتیجه مصرف انرژی برای تهویه مطبوع را بهینه می‌سازند.

در این طرح، لایه‌های الکتروکرومیک بر پایه اکسید تنگستن با ضخامت کنترل شده بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر به روش رسوب‌دهی شیمیایی بخار کمکی آئروسل (AACVD) تولید خواهند شد. این روش امکان کنترل دقیق ساختار میکروسکوپی و یکپارچگی سطحی فیلم را فراهم می‌کند که منجر به عبور نور بیش از ۸۰ درصد در حالت شفاف و کاهش آن به کمتر از ۴۰ درصد در حالت رنگی خواهد شد. ولتاژ کاری بین ۱ تا ۳ ولت، زمان سوئیچینگ ۲۰ تا ۳۰ ثانیه و دوام حداقل ۱۰۰ سیکل با نرخ اسکن ۵۰ میلی ولت بر ثانیه از جمله خروجی‌های کمی این فناوری است.

اعلام آمادگی برای مشارکت در اکتساب فناوری حاصل از این فراخوان پژوهشی و ارائه درخواست تنها برای شرکت‌ها و شتابدهنده‌های دانش‌بنیان مجاز است. درخواستی که بیشترین تناسب را با الزامات اکتساب فناوری داشته باشد، انتخاب و به عنوان «مشارکت‌کننده» برای مذاکرات تکمیلی به هسته پژوهشی متقاضی معرفی خواهد شد.

متقاضیان تا دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند پروپوزال و پیشنهاد‌های خود را در قالب Word از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ارسال و جهت ارتباط با کارگزاری بومرنگ با شماره تلفن‌های ۰۲۱۶۶۵۳۳۸۶۴ و ۰۲۱۶۶۵۳۹۷۳۴ تماس حاصل کنند.