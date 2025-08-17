پخش زنده
مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اسما شورکی مادر ۳۹ ساله تنگستانی از توابع روستای شورکی با رضایت خانواده مهربانش ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا باقری اظهار داشت: این مادر مهربان که به دنبال تومور مغزی به بیمارستان دنا شیراز اعزام شده بود، با وجود تلاش پزشکان و عمل جراحی دچار مرگ مغزی شد و بعد از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده مهربانش در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز اعضای وی برای پیوند به بیماران نیازمند برداشت شد.