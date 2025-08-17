به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید‌حسن حسینی در نشست سالانه تشکل‌های مردم نهاد شهرستان مشهد که با حضور معاونان استاندار خراسان رضوی برگزار شد، افزود: مسئولان شهرستان مشهد برای پیشبرد مباحث اجتماعی به تشکل‌های مردم نهاد نیازمندند و حضور این تشکلها برای مدیریت شایسته کلانشهر مشهد ضروری است.

وی ادامه داد: مطالبه سازمان‌های مردم نهاد از دولت باعث خواهد شد تا مدیریت بهتری داشته باشیم.

این مسئول با بیان اینکه در بحث رسیدگی به محرومین و معلولان کار‌های بسیار خوبی در حال انجام است، تاکید کرد: دوشنبه‌های ملاقات مردمی فرمانداری فرصتی است که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند برای تسهیل مشکلات مردم، حضور پررنگی در آن داشته باشند.

حجت‌الاسلام علی عسگری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی هم در این نشست، عنوان کرد: تشکل‌های مردم نهاد سرمایه اجتماعی هستند و ما در شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد به دنبال تسهیل ورود تشکل‌های نوپا به مدار هستیم.