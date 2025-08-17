حضور پنج ورزشکار خراسان رضوی در اردوی تیم ملی جودوی کشور
اردوی تیم ملی جودوی کشور از امروزر با حضور پنج ورزشکار خراسان رضوی در تهران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، جودوکاران خراسان رضوی بیشترین تعداد ملیپوش در میان استانهای کشور در اردوی تیم ملی بزرگسالان کشوررا به خود اختصاص داده اند.
این اردو از امروز آغاز شده و تا ۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
در رده نوجوانان نیز خراسان رضوی با معرفی ۱۰ جودوکار در مرحله انتخابی اردوی تیم ملی، باز هم بیشترین تعداد نماینده در میان استانها را به خود اختصاص داد.