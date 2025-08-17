جودوکاران خراسان رضوی بیشترین تعداد ملی‌پوش در میان استان‌های کشور در اردوی تیم ملی بزرگسالان کشوررا به خود اختصاص داده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،

این اردو از امروز آغاز شده و تا ۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

در رده نوجوانان نیز خراسان رضوی با معرفی ۱۰ جودوکار در مرحله انتخابی اردوی تیم ملی، باز هم بیشترین تعداد نماینده در میان استان‌ها را به خود اختصاص داد.