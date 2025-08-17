به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان از دستگیری متخلفان زنده‌گیری ۳۴ قطعه پرنده در کرمان و ضبط ادوات آنها خبر داد.

ضیاء‌الدین سلجوقی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان اعلام کرد: متخلفین زنده‌گیری سهره در شهرستان کرمان دستگیر و ادوات آنها ضبط شد.

وی با بیان اینکه در پی همکاری مأموران یگان حفاظت استان و یگان حفاظت شهرستان کرمان ۲ نفر که بدون پروانه صید، اقدام به تله‌گذاری و صید سهره و طرقه کرده بودند، توسط مأموران یگان محیط‌زیست دستگیر شدند، گفت: از این افراد ۳۰ قطعه سهره، ۳ قطعه طرقه و ۱ قطعه کبک، ۲۱ تله زنده‌گیری و ۱۰ محفظه نگهداری سهره کشف و ضبط شد.

سلجوقی بیان کرد: با حکم مقام قضائی پرندگان آزاد و به طبیعت بازگردانده شدند.