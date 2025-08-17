خبر‌هایی از صف آرایی فوتسالیست‌های پردیس مقابل نماینده هرمزگان تا جذب دو بازیکن جدید در تیم شمس آذر را در بسته‌های خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

صف آرایی فوتسالیست‌های پردیس مقابل نماینده هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم پردیس قزوین در هفته پنجم لیگ برتر میزبان فولاد هرمزگان خواهد بود.

این بازی ساعت ۱۷ فردا در سالن دانشگاه آزاد قزوین برگزار خواهد شد.

نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

جذب دو بازیکن جدید در تیم شمس آذر

بهنام برزای و علیرضا دغاغله با عقد قرارداد به شمس آذر پیوستند.

برزای وینگر اسبق استقلال تهران تجربه بازی در تیم‌های نفت آبادان، ملوان، گل گهر سیرجان و مس رفسنجان را در کارنامه دارد.

دغاغله هم که برای تقویت سمت چپ دفاعی به شمس آذر پیوست، تجربه بازی در خیبر خرم آباد را در کارنامه دارد.

صعود نماینده استان به مرحله دوم لیگ فوتسال ۱۹ سال مناطق کشور

تیم شهید شیری اقبالیه با قرار گرفتن در مکان دوم جدول رده بندی گروه چهارم لیگ مناطق با ۹ امتیاز به دور دوم صعود کرد.

تیم استعداد‌های برتر قزوین هم به دلیل تفاضل گل کمتر از صعود به لیگ برتر فوتسال ۱۶ سال کشور بازماند.