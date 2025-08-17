پخش زنده
طرح پنج مرحلهای احیای آبانبارها برای تأمین پایدار آب در شرایط بحرانی در کاشان و آران و بیدگل اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مرکز مدیریت و کنترل حوادث فرمانداری کاشان در جلسه کارگروه آب و فاضلاب شورای مدیریت بحران این شهرستان از شناسایی ۱۳۳ آبانبار در این دو شهر خبر داد و گفت: احیای ۸۶ آب انبار وارد مرحله عملیاتی شده است.
هادی کاشانینژاد افزود: در مرحله نخست بانک اطلاعاتی آبانبارها تهیه و در مرحله دوم، آب پایدار برای این مخازن تامین میشود.
وی گفت: با اجرای کامل این طرح، آبانبارها در مواقع بحرانی و شرایط پدافندی نقش مهمی در مدیریت منابع آب و تأمین آب آشامیدنی ایفا میکنند.