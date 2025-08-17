با دستور معاون اول رئیس جمهور، ۲ انبار دارویی سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای شازند و ساوه بهره‌برداری شد.

افتتاح ۲ انبار دارو در شازند و ساوه با دستور معاون اول رئیس جمهور

افتتاح ۲ انبار دارو در شازند و ساوه با دستور معاون اول رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طی مراسمی با حضور نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی، استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی، نمایندگان مردم شریف شهرستان‌ شازند و جمعی از مسئولان، همزمان با افتتاح پروژه‌های مدیریت تأمین اجتماعی با دستور معاون اول رئیس جمهور، انبار دارویی بیمارستان تأمین اجتماعی شازند افتتاح شد.

در این مراسم و به صورت همزمان همچنین انبار دارویی شهید دکتر چمران ساوه نیز به بهره‌برداری رسید.

برای طرح انبار دارویی بیمارستان شازند در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و ۸۸۰ مترمربع زیربنا بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین برای احداث انبار دارویی شهید چمران ساوه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و زیربنای ۹۷۰ مترمربع بالغ بر ۵۰۰ میایارد ریال اعتبار هزینه شده است.