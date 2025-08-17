با دستور معاون اول رئیس جمهور، ۲ انبار دارویی سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای شازند و ساوه بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طی مراسمی با حضور نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی، استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی، نمایندگان مردم شریف شهرستان شازند و جمعی از مسئولان، همزمان با افتتاح پروژههای مدیریت تأمین اجتماعی با دستور معاون اول رئیس جمهور، انبار دارویی بیمارستان تأمین اجتماعی شازند افتتاح شد.
در این مراسم و به صورت همزمان همچنین انبار دارویی شهید دکتر چمران ساوه نیز به بهرهبرداری رسید.
برای طرح انبار دارویی بیمارستان شازند در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و ۸۸۰ مترمربع زیربنا بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
همچنین برای احداث انبار دارویی شهید چمران ساوه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و زیربنای ۹۷۰ مترمربع بالغ بر ۵۰۰ میایارد ریال اعتبار هزینه شده است.