برترین آثار یازدهمین جشنواره مطبوعات استان زنجان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ یازدهمین جشنواره مطبوعات استان زنجان در دو بخش اصلی و موضوعی برگزار شد.
بخش اصلی ویژه خبرنگاران و بخش موضوعی با محورهای اجتماعی، فرهنگی و راهبردی طراحی شده بود.
در این دوره ۳۵۱ اثر از سوی ۸۹ خبرنگار به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
آثار در قالب گزارش، یادداشت، تیتر، مصاحبه، خبر و عکس خبری داوری شدند.
اختتامیه جشنواره، به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد.
برنامه هایی، چون تجلیل از پیشکسوتان، دیدار با خانواده شهدا، اهدای خون و سانس ویژه سینما برای خبرنگاران اجرا شد.
در پایان مراسم از برگزیدگان بخش جشنواره تقدیر شد.