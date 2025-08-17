پخش زنده
صدراعظم آلمان در گفتوگویی با یکی از شبکههای خبری این کشور از نتایج نشست روز جمعه روسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا استقبال کرد و از اینکه هیچ امتیاز ارضی در مورد اوکراین در جریان مذاکرات آنها در آلاسکا داده نشد، ابراز آسودگی خاطر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در گفتوگویی با شبکه خبری ARD آلمان این نشست در آلاسکا بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا را دارای نتایج متفاوتی توصیف کرد و ادامه داد که ترامپ به مواضعی که قبلا با رهبران اروپایی در مورد آنها توافق شده بود، پایبند بوده است.
وی در ادامه مصاحبه خود با این شبکه خبری افزود: «حتی یکی از پنج نکتهای که ما مورد بحث قرار دادیم توسط ترامپ زیر سوال نرفت. این نتیجه خوبی است. من مهمترین مورد را انتخاب میکنم. هیچ مذاکره ارضی بین پوتین و ترامپ بر سر اوکراینیها و اروپاییها صورت نگرفت. این خبر خوبی است.»
صدراعظم آلمان در ادامه رضایت خود را از تعهد دولت واشنگتن برای «ارائه تضمینهای امنیتی به کییف» ابراز کرد.
این مقام ارشد دولت برلین در ادامه خاطرنشان کرد: «از طرف آمریکایی تمایلی برای ارائه ضمانتهای امنیتی، به همراه ما اروپاییها، وجود دارد. این موضوع در کنفرانس مطبوعاتی بیان نشد، اما در تماس تلفنی که با ترامپ داشتیم، بسیار واضح و مشخص بیان شد. من فکر میکنم بسیار خوب است که آمریکا همچنان در این مسیر باقی میماند.»
مرتس خاطرنشان کرد که سران کشورهای اروپایی هماهنگی نزدیک خود را حفظ خواهند کرد و قرار است «ائتلاف مشتاقان» حامی اوکراین بعدازظهر امروز (یکشنبه) یک کنفرانس ویدیویی برگزار کند تا در مورد نتیجه اجلاس آلاسکا و گامهای احتمالی بعدی برای روزها و هفتههای آینده بحث کند.
صدراعظم آلمان همچنین گفت: «آنچه برای من خیلی مهم است این است که ما اروپاییها همیشه با یک صدا صحبت کردهایم. ما در این مورد دست برتر داریم. ما باید با آمریکاییها چیزهایی را آماده کنیم و در این مورد هم موفق بودهایم.»
وی خاطرنشان کرد: «مهمتر از همه، تا زمانی که یک معاهده صلح وجود نداشته باشد، هیچ امتیاز ارضی نمیتواند وجود داشته باشد. این معاهده صلح همچنین باید نقطهای را مشخص کند که ضمانتهای امنیتی حداکثر تا آن زمان لازمالاجرا شوند.»