به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخورد یک قطار مسافربری با یک خودرو کشاورزی در دانمارک دست کم یک کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.
این حادثه در یک گذرگاه راهآهن بدون مانع نزدیک بیندرُوپ در جنوب غرب این کشور رخ داد.
دو واگن قطار در لحظهٔ برخورد از ریل خارج شدند.
حدود صد نفر، از جمله ۲۵ دانشآموز، سوار قطاری بودند که کپنهاگ را به سوندربورگ وصل میکرد.
دانشآموزان سالم هستند، اما در وضع شوک قرار دارند.