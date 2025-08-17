پخش زنده
امروز: -
مدیر حفظ نباتات استان گلستان گفت: آفت مگس مدیترانهای میوههای پائیزی نظیر انار، خرمالو و نارنگی را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ملک شاهکوئی گفت: مگس میوه مدیترانهای بهعنوان یکی از آفات همگانی و خطرناک، در شرایط فعلی باغات خرمالو، انار و نارنگی پیشرس استان را در سطحی بیش از ۲۵۵۹ هکتار تهدید میکند، اما این آفت با مدیریت صحیح و اقدام بهموقع باغداران قابل کنترل است.
وی با تاکید بر ضرورت هوشیاری، دقت و سرعت عمل باغداران در مدیریت این آفت گفت: استفاده از ابزارهای پیشآگاهی نظیر تلههای فرمونی و جلبکنندهها برای ردیابی و پایش جمعیت آفت ضروری است.
ملک شاهکوئی افزود: باغداران باید با ثبت اطلاعات بهدستآمده، به کارشناسان حفظ نباتات در مراکز جهاد کشاورزی و کلینیکهای گیاهپزشکی مراجعه و دستورالعملهای ابلاغی سازمان حفظ نباتات کشور را اجرا کنند.
به گفته او، در راستای حمایت از باغداران، سازمان حفظ نباتات تاکنون در دو مرحله بیش از ۱۲۵۰ لیتر پروتئین هیدرولیزات، ۲۲۰۰ تله، ۲۲۰۰ پارافرمون، ۲۰۶۶ تله چسب و ۱۰۰۰ لیتر سم برای مدیریت این آفت تخصیص داده که توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها توزیع شده است.
شاهکوئی همچنین بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی باغ تأکید کرد و گفت: جمعآوری و دفن میوههای آلوده در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک، شخم سطحی خاک تا عمق ۱۰ سانتیمتر پس از برداشت، برداشت سریع و بهموقع محصول و جلوگیری از باقیماندن میوه روی درخت یا کف باغ از مهمترین روشهای کاهش خسارت و جلوگیری از تکثیر این آفت است.