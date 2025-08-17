به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۱۶ کشتی‌گیر مازندرانی برای حضور در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی ۲۰۲۵ زاگرب آماده شدند. علی مومنی در ۵۷ کیلو، احمد جوان در ۶۱ کیلو، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلو، امیرمحمد یزدانی در ۷۰ کیلو، یونس امامی در ۷۴ کیلو، محمد نخودی در ۷۹ کیلو، کامران قاسم‌پور در ۸۶ کیلو، امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلو، امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم در کشتی آزاد و پویا دادمرز در ۵۵ کیلو، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلو، محمدمهدی کشتکار در ۶۳ کیلو، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلو، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلو، علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلو، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلو، علیرضا مُهمدی در ۸۷ کیلو، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلو و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم در کشتی فرنگی ملی‌پوشان اعزامی به جهانی پیش رو را تشکیل می‌دهند.

در میان این ملی‌پوشان، نام کامران قاسمپور، دارنده مدال‌های طلای جهان و آسیا در وزن ۸۶ کیلوگرم، بیش از دیگران می‌درخشد. او با انگیزه کسب طلای جهانی و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، آماده رویارویی با حریفانی از کشورهای صاحب‌نام همچون روسیه و آمریکا است.

مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان از ۲۳ شهریور در زاگرب آغاز خواهد شد.و ملی‌پوشان مازندرانی در کنار سایر اعضای تیم ملی، پس از برگزاری اردوهای آماده‌سازی، با هدف تکرار افتخارات گذشته و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ به میدان خواهند رفت.