گذری بر رویداد‌های ادبی در «ققنوس»، مستندی درباره زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان در «مستند فرهنگ» و مستند «سید آزادگان» از رادیو فرهنگ شنیدنی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه ادبی «ققنوس» امروز یکشنبه ۲۶ مرداد در بخش‌های مختلف به اطلاع رسانی از رویدا‌های ادبی کشور اختصاص دارد.

در این برنامه که ساعت ۱۵ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش می‌شود با سمانه بایرامی نویسنده کتاب محمد ابراهیم باستانی پاریزی گفت‌و‌گو می‌شود.

‏‎در گفت‌و‌گو با قلعه قوند معاون پژوهش و نشر موسسه پیام آزادگان در خصوص فعالیت‌های موسسه و شعرخوانی به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مطالبی بیان خواهد شد.

گفت‌و‌گو با محمد مرادی شاعر منتقد ادبی و استاد دانشگاه در خصوص سوگند به شهیدان کربلا و کمرنگ شدن استفاده از «شبّیر» در شعر فارسی از دیگر بخش‌های این برنامه است.

بخش به قدر تشنگی با اجرای سعید یوسف نیا نیز به شعرخوانی از اشعار شعرای گذشته و معرفی آنها اختصاص دارد.

ققنوس مجله ادبی است که ساعت ۱۵ از کروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به گویندگی مهدی محمدیان پخش می‌شود.

برنامه «مستندفرهنگ»

برنامه «مستند فرهنگ» یکشنبه ۲۶ مرداد با روایتی از زندگی استاد فقید نقاشی کشورمان محمود فرشچیان از رادیو فرهنگ به روی آنتن می‌رود.

استاد محمود فرشچیان در سال ۱۳۰۸ در شهر هنرپرور اصفهان دیده به جهان گشود.

پدرش که مردی هنردوست بود با توجه به اشتیاق فرزند به هنر نقاشی او را به کارگاه استاد حاج «میرزاآقا امامی» رهنمون کرد.

وی سپس در هنرستان هنر‌های زیبای اصفهان از استاد «عیسی بهادری» تعلیم گرفت.

پس از پایان این دوره به اروپا رفت و چند سالی در آنجا به مطالعه و بررسی آثار نقاشان برجسته غرب همت گماشت و در نتیجه همین مطالعات بود که به رهیافتی تازه از هنر نقاشان با معیار‌های جهانی رسید.

آثار استاد فرشچیان در بیش از صد‌ها نمایشگاه فردی و جمعی در ایران و سایر کشور‌ها برپا گشته و با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو شده است.

این هنرمند پرآوازه اصفهانی، ۱۸ مُرداد در ۹۵ سالگی درگذشت.

استاد فرشچیان در وصیت‌نامه اش خواسته بود پس از مرگ در زادگاهش و در آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده شود.

تهیه کننده این برنامه حمیرا فراتی است که از گروه‌تولید و تامین رادیو فرهنگ ساعت ۱۴:۳۰ پخش می‌شود.

مستند «سید آزادگان»

شبکه رادیویی فرهنگ، روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه، شنوندگان خود را مهمان مستند ویژه «سید آزادگان» می‌کند؛ روایتی از ابعاد مختلف زندگی پرفراز و نشیب حجت الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد، اسوه مقاومت و آزادگی، که ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این مستند ۳۰ دقیقه‌ای، به طور خاص به گوشه‌هایی از زندگی سراسر مجاهدت این عالم وارسته و شخصیت برجسته حوزوی و انقلابی می‌پردازد.

هدف اصلی از تولید و پخش این برنامه، آشنایی هرچه بیشتر مردم، به ویژه نسل جوان و نوجوان، با ابعاد کمتر شنیده‌شده از زندگی مرحوم ابوترابی‌فرد است.

حجت الاسلام سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد، متولد سال ۱۳۱۸، پس از اتمام دوران متوسطه وارد حوزه علمیه مشهد شد و از همان دوران جوانی، همگام با ستارگان درخشان نهضت انقلاب اسلامی همچون شهیدان اندرزگو، رجایی و بهشتی، علیه ظلم و استبداد رژیم ستمشاهی به مبارزه برخاست.

فعالیت‌های مبارزاتی ایشان تا جایی پیش رفت که به دلیل حمل اعلامیه‌های حضرت امام خمینی (ره) در مرز خسروی دستگیر و به زندان افتاد.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در دوران دفاع مقدس نیز همدوش با رزمندگانی، چون شهید دکتر مصطفی چمران در عملیات‌های متعددی شرکت کرد و در ماه‌های نخست جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی درآمد.

زنده یاد ابوترابی‌فرد، رهبری اسرای سرافراز ایرانی را در دوران ده ساله اسارت خود در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق بر عهده داشت و با صبر و تدبیر بی‌نظیر خود، به «سید آزادگان» مشهور شد.

پس از بازگشت به میهن، به عنوان یکی از اعضای مؤسس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود ادامه داد و در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده مردم تهران حضور فعال داشت.

سرانجام، در دوازدهم خرداد ماه بر اثر سانحه تصادف در مسیر زیارت حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) به دیدار معبود شتافت.

در مستند «سید آزادگان» تلاش شده تا با استفاده از صحبت‌ها و خاطرات یاران، همرزمان و فرزند بزرگوار زنده یاد ابوترابی‌فرد، ابعاد ناشنیده‌ای از سیرت و سلوک این اسوه مقاومت به اطلاع و سمع مخاطبان، به ویژه نسل جوان و نوجوان، برسد.