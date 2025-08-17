پخش زنده
امروز: -
متخصصان پالایشگاه پنجم پارس جنوبی برای اولین بار در کشور، توربو اکسپندر ساخت یک شرکت دانشبنیان ایرانی را نصب و راهاندازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این طرح گامی مهم در بومیسازی تجهیزات استراتژیک و تحقق اقتصاد مقاومتی در بزرگترین منطقه صنعتی کشور است.
مدیر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، از پایان موفقیتآمیز تعمیرات اساسی این پالایشگاه خبر داد و اعلام کرد که در اقدامی کمسابقه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، متخصصان این مجموعه توانستند توربو اکسپندر تولید شده توسط یک شرکت دانشبنیان ایرانی را نصب و راهاندازی کنند.
کامبیز صفتی گفت: این دستاورد مهم، که در جریان تعمیرات اساسی سال جاری پالایشگاه به ثمر نشست، نشاندهنده توانمندی بالای مهندسان و متخصصان داخلی در ساخت و بهرهبرداری از تجهیزات پیچیده صنعتی است و نقش موثری در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا میکند.
وی این موفقیت را نقطه عطفی در روند بومیسازی تجهیزات استراتژیک پالایشگاه دانست و افزود: توربو اکسپندر نصب شده، محصول طرح ساخت بار اول و نتیجه همکاری با یکی از شرکتهای دانشبنیان داخلی است که بلوغ فنی و قابلیت اطمینان بالای محصولات ایرانی را به اثبات رسانده است.