به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان اعلام کرد:با توجه به تشکیل چشمه گرد و غبار در کشور عراق و ورود ریزگرد ها به استان‌های غربی کشور و همچنین استان لرستان و در پی هشدارهای اداره کل هواشناسی و اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان،در ساعات آینده امروز هوای بیشتر شهرهای استان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت.

همچنین در جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان هم اعلام شد: با توجه به پایداری هوا و سرعت پایین وزش باد احتمال اینکه در برخی از ساعات و در برخی از نقاط هوا در شرایط بسیار ناسالم قرار گیرد، وجود دارد.