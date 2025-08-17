پخش زنده
زوجی فرهیخته ۹۰ جلد کتاب ارزشمند از جمله مجموعههای «تفسیر المیزان» و «تفسیر نمونه» را به کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست دانشگاه بیرجند گفت:در اقدامی تحسینبرانگیز و سرشار از تعهد اجتماعی، زوج فرهیخته و فرهنگدوست، آقای پرویز پسگر و خانم بدری پدارم، مجموعهای بالغ بر ۹۰ جلد کتاب تخصصی در حوزه علوم قرآنی، از جمله آثار فاخر «تفسیر المیزان» اثر علامه طباطبایی و «تفسیر نمونه» اثر آیتالله مکارم شیرازی، را به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهدا کردند.
خامسان افزود:کتابهای اهدایی با محتوای علمی و تفسیری عمیق، بستری غنی برای مطالعات قرآنی، پژوهشهای دینی و ارتقاء سطح علمی جامعه دانشگاهی فراهم میآورد.
وی با قدردانی از این حرکت فرهنگی، این اقدام را الگویی نیکو و الهامبخش برای سایر خیران و علاقهمندان به حوزه علم و فرهنگ دانست و ابراز امیدواری کرد چنین سنتهای پسندیدهای بیش از پیش گسترش یابد.
کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه بیرجند نیز با استقبال از این هدیه گرانسنگ، برنامههایی برای معرفی و بهرهبرداری بهینه از این منابع در نظر گرفته است تا دانشجویان و پژوهشگران بتوانند از این گنجینه علمی بهرهمند شوند.