نماینده مردم شهرستان آمل از اختصاص حدود ۵۰ میلیارد تومان برای ادامه تعریض و چهارخطه شدن جاده قدیم آمل به بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از اختصاص حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه تعریض و چهارخطه شدن جاده قدیم آمل – بابل خبر داد.

رضا حاجی‌پور در حاشیه بازدید مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از این محور گفت: این اعتبار از محل پیگیری‌های نماینده مجلس و بودجه‌های متوازن جذب شده و پیمانکار مربوطه هم‌اکنون در محدوده ورودی جاده آمل به بابل، از پل هوایی به طول حدود ۶۵۰ متر، در حال اجرای عملیات عمرانی است.

وی افزود: در این بخش، ساخت یک دهنه پل بزرگ، احداث کانال هدایت آب‌های سطحی و زیرسازی مسیر تعریض‌شده در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم آمل با اشاره به مشکلات گذشته کسبه و ساکنان مسیر به دلیل بالاآمدن آب رودخانه‌های فصلی و کم‌عمق شدن جاده، گفت: این وضعیت طی سال‌های گذشته موجب گلایه‌های شدید مردم شده بود.

حاجی‌پور با تأکید بر اینکه تأخیر چندین‌ساله در تکمیل طرح تعریض این جاده یکی از مطالبات جدی اهالی روستاهای مسیر است، اظهار داشت: طی پنج سال گذشته سه استاندار از این محور بازدید داشتند، اما اقدام مؤثری برای تکمیل آن صورت نگرفت. خوشبختانه با پیگیری‌های اخیر، حساسیت و جدیت لازم نزد مسئولان ایجاد شده و دستگاه‌هایی همچون آب و برق نیز پای کار آمده‌اند.

جاده قدیم آمل – بابل بیش از ۲۸ کیلومتر طول دارد که روند تعریض و چهارخطه شدن آن از سال ۱۳۸۹ به‌عنوان طرح ملی آغاز شد. طبق اعلام اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران تاکنون حدود ۲۱ کیلومتر از مسیر در لاین شمالی و یک کیلومتر در لاین جنوبی تعریض شده است.