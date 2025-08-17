به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روز ۲۶ مرداد، روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن، روز آزادگان نامگذاری شده است، در این روز مردان وفادار و غیور ایرانی که در جنگ تحمیلی ایران و عراق به اسارت گرفته شده بودند، آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده برگشتند. آنان کـه درسال های درد و فراق دور از دیار بـه سر می‌بردند. و حالا کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین بـه همراه دارند کـه هرکدام از آن ها، درس بزرگی از استقامت و آزادگی اسـت.

آنا آمدند با همان صلابت همیشگی، همان طور که دیروز رفته بودند آمدند با بوی اسپند، بوی عطر خاطرات و بوی مهربانی تاانتظار پایان یابد.

بدون تردید آزادگان دلاور، گنجینه‏‌های ارزشمندی هستند که با الهام از مکتب انسان‏ ساز اسلام و سیره ائمه اطهار و با درس ‏گرفتن از زندگی انقلابی و حماسه‏ ساز حضرت زینب (س) که اسوه صبر و پایداری بود، توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر نهند و شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسلامی ثبت کنند.

آزادگان در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، پیام آوران انقلاب بودند و غریبانه و مظلومانه در میان كینه توزی دشمنان و تلخ كامی دوران اسارت، صدای آزادی و استقلال وطن را سر دادند و در راه استقرار و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران تا پای جان ایستادند.