معاون حمل و نقل شهرداری تهران گفت: عملیات جابجایی مسافران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به پایان خود نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن هرمزی ، معاون حمل و نقل شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت : در بخش برون مرزی رانندگان پرتلاش اتوبوسرانی تهران، مسافران را در مسیر زرباطیه تا کوت عراق جابجا کردند و توانستند ترددها در این بخش از خاک عراق را با پوشش کامل خود به انجام برسانند.



هرمزی افزود در بخش داخل مرزی نیز تاکسیرانی تهران بخشی از ناوگان خود را برای تردد بهتر و آسانتر مسافران در مسیر پارکینگ ها تا پایانه های مرزی مهران و خسروی به کار گرفت.



وی تصریح کرد: اما در بخش پایانه ها توفیق داشتیم زائران ابا عبدلله(ع) را از تهران به مقصد مرزهای چذابه، شلمچه، خسروی، باشماق و تمرچین برسانیم و از این پایانه ها به تهران بازگردانیم.

هرمزی با بیان اینکه فاز چهارم خدمت رسانی شهرداری تهران در ایام اربعین حسینی به راهپیمایی جاماندگان اربعین بود که با همه توان یعنی خطوط یک و شش مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی خدمات رایگانی به شهروندان ارائه کنیم افزود: بخش قابل توجه این خدمت رسانی گسترده به انجام رسیده و به زودی آمار ترددهایی که شهرداری تهران و نیروهای خدوم آن انجام داده‌اند، به سمع و نظر شهروندان خواهد رسید.