به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: نجاتگران این جمعیت موفق شدند مرد ۶۳ ساله‌ای را که در ارتفاعات صعب‌العبور روستای چفتان طارم سقوط کرده بود نجات دهند.

هاشمی افزود: طی اعلام گزارشی از طریق عوامل اورژانس در ساعت ۵۵ دقیقه بامداد امروز مبنی بر سقوط فردی ۶۳ ساله از ارتفاعات کوهستانی و صعب‌العبور روستای چافتان شهرستان طارم، یک تیم سه‌نفره متشکل از نجاتگران از پایگاه امداد و نجات بین شهری سرخه دیزج به محل حادثه بلافاصله اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر اقدام به انتقال مصدوم از طریق پیمایش مسافت ۷۰۰ متری کوهستانی و صعب‌العبور با همکاری اهالی روستا چفتان کردند و مصدوم ۶۳ساله را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: این عملیات در ساعت ۲ و ۵۸ دقیقه به پایان رسید.