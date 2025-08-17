دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های صنعت برق و انرژی کشور، بر لزوم شفافیت در بیان واقعیت‌ها و ضرورت شکل‌گیری گفتمان «سازگاری با کم‌آبی و مصرف بهینه برق» در جامعه تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی ربیعی در بازدید از مرکز دیسپاچینگ ملی برق کشور با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق، گفت: یکی از دلایل وضعیت کنونی برق کشور، فقدان سرمایه‌گذاری کافی در مقاطع تاریخی خاص است که بخشی به تحریم‌ها و بخشی به کمبود آینده‌نگری بازمی‌گردد.

وی افزود: تحریم‌ها مانع بزرگی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های کلان انرژی بوده و در کنار آن تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین نیز شرایط سختی را برای تولید انرژی، به‌ویژه نیروگاه‌های آبی، رقم زده است.

ربیعی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل، سیاست‌های نادرست در حوزه انرژی بوده که به جای اصلاح منطق مصرف و قیمت‌گذاری، امتیازات اجتماعی به صنایع و خانوار‌ها داده شده است. این موضوع باعث شکل‌گیری الگو‌های غلط مصرف شده و امروز ناترازی را تشدید کرده است.

او با تأکید بر ضرورت تغییر فرهنگ مصرف، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشور‌ها رعایت الگوی بهینه امری بدیهی است، اما در کشور ما هنوز عادات نادرستی وجود دارد که باید با آموزش و گفتمان‌سازی اصلاح شود.

ربیعی تصریح کرد: راهکار اساسی، افزایش منابع تولید برق از طریق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر و در عین حال گفت‌وگوی صادقانه با مردم درباره محدودیت‌هاست. باید جرأت کنیم با جامعه در مورد واقعیت‌های تلخ کم‌آبی و انرژی سخن بگوییم.

وی در واکنش به اظهارات اخیر رژیم صهیونیستی درباره تأمین برق ایران نیز گفت: این نوع ادعا‌ها بیشتر شبیه یک طنز تلخ و عملیات روانی است. اگر این رژیم واقعاً دغدغه انسانیت داشت، به جای ارسال گلوله برای کشتار مردم فلسطین، یک بطری آب به دست کودکان می‌داد.