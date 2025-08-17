به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز خلیج فارس، این مسابقات ساعت ۱۹ فردا در سالن فجر بندرعباس برگزار می‌شود.

در جدول رده بندی تیم مس سونگون با کسب ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم پالایش نفت بندرعباس نیز با کسب ۴ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار دارد.

اما دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان فردا از ساعت ۱۷ در قزوین به مصاف تیم پردیس می‌رود.

تیم‌های فولاد هرمزگان و پردیس قزوین با کسب ۲ امتیاز در جایگاه یازدهم و دوازدهم جدول حضور دارند.