رییس اداره هواشناسی مهاباد گفت: افزایش محسوس دمای هوا در منطقه پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اردلان محمدپور افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی و با استقرار الگوی پر ارتفاع جنب حاره با تقویت الگوی تابستانه، افزایش محسوس دمای استان را از روز دوشنبه ۲۷ مرداد شاهد خواهیم بود.
او اضافه کرد: این الگو کلیه مناطق استان را تا اواخر هفته جاری در بر خواهد گرفت.
محمدپور درباره احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگلها در پی گرمای هوا هشدار داد و خواستار آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شد.