به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اردلان محمدپور افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و با استقرار الگوی پر ارتفاع جنب حاره با تقویت الگوی تابستانه، افزایش محسوس دمای استان را از روز دوشنبه ۲۷ مرداد شاهد خواهیم بود.

او اضافه کرد: این الگو کلیه مناطق استان را تا اواخر هفته جاری در بر خواهد گرفت.

محمدپور درباره احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها در پی گرمای هوا هشدار داد و خواستار آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شد.