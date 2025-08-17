به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه بازدید از آزادراه تهران_ شمال گفت: طرح باند شرقی یکی از طرح های مهم زیرساختی در کشور است که به منظور تسهیل تردد و کاهش زمان سفر‌ها طراحی شده است.

حسین دهقان افزود:این طرح با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده و از نظر مهندسی، استاندارد‌های ایمنی و ملاحظات زیست‌محیطی در حال اجراست.

رئیس بنیاد مستضعفان داد: این طرح شامل ساخت پل‌ها و تونل‌های متعدد است که به دلیل شرایط زمین‌شناسی خاص منطقه باید با دقت و دقت بالا طراحی و اجرا شوند.

حسین دهقان بیان کرد: از سال ۷۵ این طرح آغاز شده و با فشار بر روی تیم‌های اجرایی تلاش شده است که در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک این طرح اظهارداشت: طرح به صورت مشترک بین دولت و بنیاد مستضعفان در حال اجراست. این مشارکت به تأمین منابع مالی و پیشبرد طرح کمک می‌کند.

حسین دهقان در خصوص تأمین منابع مالی این طرح گفت: اگرچه بودجه‌ای مشخص برای طرح تعیین شده، اما با توجه به پیچیدگی‌های فنی و اجرایی ممکن است هزینه‌ها افزایش یابد.

رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص پل‌ها و تونل‌ها این طرح گفت: طراحی و اجرای این سازه‌ها نیازمند رعایت استاندارد‌های بالا و مدیریت دقیق است. به عنوان مثال، هر پل باید از نظر ابعاد و مواد مورد استفاده، به‌گونه‌ای طراحی شود که هم ایمنی را تأمین کند و هم از زیبایی ظاهری برخوردار باشد.

حسین دهقان توضیح داد: اطلاعات کمی از وضع زمین‌شناسی منطقه موجود است بنابراین هر لحظه ممکن است مشکلات جدیدی به وجود آید.

رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص ملاحظات زیست‌محیطی این طرح هم گفت: طرح باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی پیش برود تا آسیبی به اکوسیستم منطقه وارد نشود این شامل حفاظت از جنگل‌ها و زیستگاه‌های حیات وحش است.