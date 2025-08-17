پخش زنده
امروز: -
بیش از ۴۰ هزار زائر کاشانی در پیادهروی اربعین شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حج و زیارت کاشان گفت: کاشان در ردیف بیست و سومین استان و نوزدهمین شهرستان کشور براساس تعداد زائر در پیادهروی اربعین حسینی در کربلا و نجف قرار گرفت.
حمیدرضا بهروزی فر افزود: از این تعداد زائر ۶۱ درصد آقایان و ۳۹ درصد را بانوان تشکیل داده بودند.
وی گفت: بیشترین رفت و آمد زائر کاشانی در مرز مهران با ۸۸ درصد از زائران بوده است و مرزهای خسروی، شلمچه و هوایی در رتبههای بعدی قرار گرفتند.