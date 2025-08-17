به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عباس آمیان افزود: همچنین در این مدت تعداد درگذشتگان ناشی از حوادث رانندگی در استان ۲۹ نفر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۹ و نیم درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: فوتی‌های سوانح رانندگی برون‌شهری ۸ درصد افزایش و حوادث درون شهری ۷۱ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: فوتی‌های حوادث روستایی هم بدون تغییر باقی مانده و در هر دو سال یک نفر ثبت شده است.

آمیان افزود: از ۸۰۲ مصدوم در تیرماه امسال ۶۵۳ نفر از آنها مرد بوده‌اند.

وی گفت: افزایش کنترل و نظارت پلیس در جاده‌های برون‌شهری، بهبود زیرساخت‌های ایمنی جاده‌ها به‌ویژه در محور‌های پرتردد، فرهنگ‌سازی در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده صحیح از کمربند ایمنی و تجهیزات ایمنی خودرو و توجه به وضعیت جاده‌های روستایی می‌تواند به کاهش حوادث رانندگی کمک کند.