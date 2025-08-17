پخش زنده
به رغم جذب ۹۰ درصدی وام مسکن روستایی سال گذشته در شهرستان جوین، استقبال از دریافت این وام امسال به دلیل مشکل ضمانت بانکی کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد مسکن شهرستان جوین گفت: پارسال (۱۴۰۳) سهمیه اعتبارات برای وامهای مسکن روستایی این شهرستان، ۳۸۲ نفر بود که از این تعداد، ۳۳۳ نفر (حدود ۹۰ درصد) موفق به عقد قرارداد و ساخت مسکن شدند.
اسماعیل اردلانپور افزود: در سال ۱۴۰۴ با ۳۳۹ سهمیه ابلاغ شده، فقط ۱۹ فقره جذب شده که یکی از دلایل عمده آن، لغو ضمانت زنجیرهای توسط بانکهاست که بسیاری از متقاضیان را در تأمین ضامن با مشکل مواجه کرده است و موفق به اخذ وام نمیشوند.
وی مبلغ وام مسکن روستایی را ۳۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و با اشاره به تخصیص وام به متقاضیان در شهرها، گفت: تخصیص وام روستایی در شهرها محدود بوده و با توجه به جمعیت شهرهای جوین، ۵۰ سهمیه شناور از وام روستایی به این شهرها اختصاص یافته است؛ در حالیکه سود وام شهری بالاتر است، اما استقبال از وام روستایی نسبت به شهری بیشتر است.
رئیس بنیاد مسکن جوین همچنین به برخی انگیزهها و ظرفیتهای دیگر اشاره کرد و افزود: ۱۶ واحد مسکن محرومین، زمین رایگان گرفته و برای دریافت وام به بانک معرفی شدهاند و در مرحله ضمانت هستند.
اردلانپور تصریح کرد: کاهش ساخت و ساز، افزایش قیمت زمین و رشد اجاره بها باعث مهاجرت به شهرهای اطراف شده که نیازمند تدابیر و هماهنگیهای بیشتر است تا مسکن و اشتغال پایدار در شهرستان حفظ شود