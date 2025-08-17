مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد: تاکنون خاطرات ۴۰۰ آزاده یزدی دوران هشت سال دفاع مقدس ضبط شده است.

خاطرات شفاهی ۴۰۰ آزاده یزدی به تصویر کشیده شد

حجت الاسلام عباس زارع در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در حال ضبط خاطرات تاریخ شفاهی همه‌ی آزادگان سرافراز یزدی هستیم.

وی با اشاره به اینکه استان یزد دارای ۷۵۱ آزاده دوران هشت سال دفاع مقدس که مدت اسارت آنها بین ۲ ماه تا بیش از ۱۰ سال است ادامه داد: تاکنون خاطرات ۴۰۰ آزاده ضبط شده و کار ثبت خاطرات سایر آزادگان نیز ادامه دارد.

حجت الاسلام زارع بیان کرد: تاکنون ۱۲ آزاده یزدی نیز خاطرات خود را به صورت کتاب منتشر کرده‌اند.

۲۶ مرداد ۱۳۶۹ اولین گروه آزادگان ایرانی پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های رژیم بعثی عراق با ورود به کشور به جمع خانواده‌های خود بازگشتند.

در هشت سال دفاع مقدس حدود ۴۳ هزار نفر از رزمندگان ایران به اسارت دشمن درآمدند که تا بیش از ۱۰ سال دوران اسارت خود را در زندان‌های رژیم بعثی عراق سپری کردند.