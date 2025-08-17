پخش زنده
دانشیار میکروبیولوژی کاربردی دانشگاه شهرکرد توانست پس از دو سال تحقیق و آزمایش، مهارگر زیستی تولید کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،میکروارگانیسمها تولید کننده مهارگر زیستی، ضد بیماری گیاهان بر پایه باکتری مفید باسیلوس سابتیلیس برای اولین بار در ایران با عملکرد دوگانه ضد قارچ و ضد نماتود تولید و پایدارسازی شده است.
این مهارگر زیستی جایگزین سموم شیمیایی خطرناک بوده و برای تولید محصولات کشاورزی ارگانیک مورد استفاده قرار میگیرد.
این محصول برای مزارع، باغات، گلخانهها و گلدانهای گل تزئینی و آپارتمانی برای کنترل قارچ و نماتود قابلیت استفاده دارد.
این باکتری جنگجوی ایرانی با یک بار استفاده میتواند گونه مقاوم ایجاد کند و سالها در خاک باقی بماند.
هزینه استفاده از این مهارگر زیستی حدود یک سوم سموم شیمیایی است.
دکتر محسن مبینی هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد است.