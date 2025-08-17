به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عباس رسولی در نشست شورای اداری دنا که به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، گفت: امسال در هفته دولت، ۹۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتباری بیش از ۳۲۲ میلیارد تومان در شهرستان دنا افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی افزود: این طرح ها در حوزه‌های راهداری، آب، بنیاد مسکن و برق تعریف شده و دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اعتبارات اختصاصی خود، اجرای آنها را در دستور کار قرار داده‌اند.

رسولی با اشاره به چند طرح کلیدی شهرستان گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست پیگیری، احداث ایستگاه فوق‌توزیع برق است که امیدواریم کلنگ‌زنی آن در هفته دولت انجام شود؛ این طرح پس از تکمیل، با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار دنا ادامه داد: ساماندهی محدوده شهر پاتاوه نیز به عنوان یکی از طرح های مهم حوزه ارتباطات در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آینده نهایی شود.