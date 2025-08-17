افتتاح و کلنگزنی ۹۳ طرح با اعتبار ۳۲۲ میلیارد تومان سهم دنا در هفته دولت
فرماندار دنا از بهرهبرداری و کلنگزنی ۹۳ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت در این شهرستان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عباس رسولی در نشست شورای اداری دنا که به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، گفت: امسال در هفته دولت، ۹۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتباری بیش از ۳۲۲ میلیارد تومان در شهرستان دنا افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد. وی افزود: این طرح ها در حوزههای راهداری، آب، بنیاد مسکن و برق تعریف شده و دستگاههای اجرایی با استفاده از اعتبارات اختصاصی خود، اجرای آنها را در دستور کار قرار دادهاند. رسولی با اشاره به چند طرح کلیدی شهرستان گفت: یکی از مهمترین طرحهای در دست پیگیری، احداث ایستگاه فوقتوزیع برق است که امیدواریم کلنگزنی آن در هفته دولت انجام شود؛ این طرح پس از تکمیل، با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید. فرماندار دنا ادامه داد: ساماندهی محدوده شهر پاتاوه نیز به عنوان یکی از طرح های مهم حوزه ارتباطات در دستور کار قرار دارد و پیشبینی میشود در روزهای آینده نهایی شود. وی همچنین از وجود ۷۹ طرح نیمهتمام در شهرستان خبر داد و بیان کرد: برای تکمیل این طرحها به حدود ۹۳۰ میلیارد تومان اعتبارنیاز داریم که تلاش میکنیم این منابع را از محل اعتبارات استانی، ملی، حمایت نمایندگان مجلس و سایر ظرفیتها تأمین کنیم.
رسولی تصریح کرد: با بهرهبرداری از طرح های در دست اقدام، گامهای مؤثری در مسیر توسعه شهرستان دنا و استان برداشته خواهد شد.