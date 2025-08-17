شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز در وضعیت قابل قبول (سالم) است و در شهر‌های خمینی‌شهر، زرین‌شهر، شاهین‌شهر و کاشان در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز با میانگین ۹۳ AQI در وضعیت قابل قبول است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان‌های رهنان و ۲۵ آبان با عدد ۹۰، پارک زمزم ۷۶، بزرگراه خرازی ۹۲، خیابان رودکی ۱۰۰، سپاهان‌شهر ۸۷، خیابان فرشادی ۸۲، خیابان فیض ۸۱، کردآباد ۷۸، خیابان میرزا طاهر ۶۶ و خیابان هزار جریب ۷۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان زینبیه با عدد ۱۰۳، دانشگاه صنعتی ۱۱۲ و ولدان ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه بولوار کاوه با عدد ۱۵۴ وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم را نشان می‌دهد.

شاخص هوای شهر کاشان با میانگین ۱۳۳، خمینی‌شهر ۱۱۳، زرین‌شهر ۱۰۸ و شاهین‌شهر ۱۱۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.