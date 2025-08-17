شمار مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در خراسان جنوبی ۱۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گفت: تعداد مستمری‌بگیران این صندوق از ۶ هزار و ۲۷۲ نفر در مرداد سال گذشته به ۷ هزار و ۱۳۳ نفر در مرداد امسال رسیده است.

علیرضا اسدی همچنین از واریز مستمری مردادماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد و افزود: ۱۳۷ میلیارد ریال به عنوان مستمری مرداد ۱۴۰۴ برای ۷ هزار و ۱۳۳ نفر از مستمری بگیران صندوق در خراسان جنوبی واریز شد که ۴۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش دارد.

گفت: هم‌اکنون در خراسان جنوبی ۲ هزار و ۷۱۰ نفر مستمری‌بگیر فوتی، چهار هزار و ۱۷۸ نفر بازنشسته و ۲۴۵ نفر مستمری‌بگیر ازکار افتادگی کلی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی قرار دارند.